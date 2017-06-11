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Италия – Лихтенштейн. Прогноз на матч (11.06.2017)
Дата события: 11 июня 21:45

Италия примет Лихтенштейн в матче квалификации Чемпионата Мира. «Скуадра Адзурра» предсказуемо делит с испанцами первое место в турнирной таблице, тогда как Лихтенштейн как обычно располагается среди аутсайдеров, не набрав пока ни единого очка.


Понятно, что при таком раскладе явным фаворитом предстоящего поединка являются итальянцы, которые к тому же и сыграют на своем поле. Хоть страны граничат между собой географически, но в Италии еще ни разу в истории матчи между местной сборной и Лихтенштейном не проводились, а единственный поединок был в Вадуце, где итальянцы в ноябре прошлого года деклассировали соперника 4:0.


Предположим, что разгромом завершится и предстоящая встреча, а Италия выиграет как первый, так и второй тайм. Не высокие перспективы Лихтенштейна поразить ворота соперника, если, конечно, Италия сама не расслабится и не позволит гостям у своих ворот больше, чем они имели бы против сконцентрированных итальянцев. Если Лихтенштейн и сможет отличится, то уже после перерыва, а точнее в заключительной десятиминутке. Прогноз – Италия выиграет первый тайм в 2 мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Италии в первом тайме с форой -1,5» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы Париматч.
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