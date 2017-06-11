Исландия – Хорватия. Прогноз на матч (11.06.2017)

Исландия сыграет с Хорватией в матче квалификации Чемпионата Мира. Хорваты выиграли в четырех поединках из пяти на групповой стадии отборочного цикла и сейчас возглавляют турнирную таблицу. На второй же строчке расположилась Исландия, следовательно, предстоящий матч можно смело называть центральным.





Если во встрече победу одержит Исландия, то она догонит хорватов в таблице, а вот поражение может негативно сказаться и, несомненно, скажется на положении сборной, так как Украина и Турция отстают от Исландии всего на два очка и обязаны побеждать в параллельных играх.





Скорее в предстоящем матче Хорватия добьется успеха, тем более именно эта сборная оказалась сильнее в прошлом очном поединке – на своем поле в ноябре Хорватия выиграла 2:2. До этого сборные пересекались в отборочном цикле Чемпионата Мира 2014-го года и тогда Исландия не смогла отличиться против хорватов, уступив 2:0 на выезде, а дома сыграв вничью 0:0 с сильным соперникам. Предположим, что и сейчас забить Исландии будет очень сложно, тем более они изберут оборонительную тактику, которая не предполагает атак большими силами в исполнении хозяев.