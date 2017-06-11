Финляндия – Украина. Прогноз на матч (11.06.2017)

Финляндия сыграет с Украиной в матче квалификации Чемпионата Мира. Букмекеры оценивают шансы гостей предстоящей встречи на победу более высокими, но Украина может столкнуться с проблемой насыщенной обороны хозяев, из-за чего под сомнением перспективы фаворита отпраздновать успех.





Накануне Украина не смогла в товарищеском поединке оказаться сильнее Мальты, причем команда Андрея Шевченко вовсе проиграла, второй раз подряд (до этого Хорватии) уступив со счетом 1:0. Финляндия по идее лучше Мальты обороняется, но и Украина способна прибавить в тех поединках, где ей нужна виктория, а сейчас именно такой случай.





Кажется, что предстоящий матч не подарит большого количества забитых мячей, результативным или же «верховым» поединок не окажется. Финляндия очень мало забивает, даже в ворота скромной сборной Лихтенштейна «суоми» отправили только один мяч, не обыграв соперника (ничья 1:1). «Мировая» с Украиной устроит Финляндию, если так случится, то стоит ожидать счета 0:0 или 1:1. Более реальный исход – минимальная виктория Украины, например, 1:0.