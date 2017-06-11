Вавринка – Надаль. Прогноз на матч (11.06.2017)

Стэн Вавринка сыграет с Рафаэлем Надалем в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Испанец проводит отличный турнир, обыгрывая всех уверенно на своем пути. Что уж говорить, если Надаль пока не отдал соперникам ни единого сета, а в последний игре обыграл Тима, в заключительном сете победив 6:0.





Вавринка же дошел до финала сложным путем. На прошлой стадии турнира швейцарец получил достойный отпор от лучшей ракетки мира Энди Маррея, обыграв того по итогам пяти сетов. Поединок длился почти пять часов, что, конечно, не может не вызывать усталость. В том числе и поэтому Вавринка в предстоящей встрече явный аутсайдер, хоть, скорее всего, всухую он не уступит титулованному испанцу.





В ноябре 2015-го года на турнира в Париже Вавринка выиграл у Надаля 7:6, 7:6, но после той встречи сильнее оказывался исключительно испанец. В апреле этого года состоялся последний их матч– Надаль выиграл 6:1, 6:4. Как кажется, на старте предстоящего матча Надаль снова будет выглядеть лучше и возьмёт первый сет, на это и ставка.