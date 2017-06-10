Германия – Сан-Марино. Прогноз на матч (10.06.2017)

Германия примет Сан-Марино в матче квалификации Чемпионата Мира. Немцы уверенно лидируют в своей группе, выиграв абсолютно во всех поединках отборочного цикла. В том числе Германия деклассировала сборную Сан-Марино на ее поле, отправив 8 безответных мячей в ворота соперника.





Кажется, что подобным разгромом должна завершится и предстоящая встреча, в которой, конечно, Германия не должна пропустить. Вообще, «бундесманншафт» только в единственном поединке позволила отличиться сопернику – случилось это в прошлом матче с Азербайджаном (победа Германии 4:1). Сборная Сан-Марино, в свою очередь, забивает очень редко, например, только один мяч в активе команды в этой квалификации.





Предположим, что уже в первом тайме Германия оформит уверенное преимущество, отличившись 3-4 раза, и это при самых скромных оценках. А вот что случиться потом сказать сложнее, ведь после тяжелого сезона многие игроки просто не будут видеть никакой мотивации, а предпочтут доиграть встречу на классе, прагматично, не слишком уж напрягаясь. Следовательно, и ставку лучше выбирать на исходы первого тайма.