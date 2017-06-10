Кливленд – Голден Стэйт. Прогноз на матч (10.06.2017)

Кливленд примет Голден Стэйт в четвертом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Противостояние подойдет к логическому концу, если «воины» снова обыграют «кавальеристов», ведь на данный момент они ведут 3:0, обыграв принципиального соперника как в домашних встречах, так и гостевом поединке.





Стоит отметить результативность всех трех матчей до этого – всегда пробивался тотал больше 200, в предстоящем поединке букмекеры снова ожидают обилия набранных очков со стороны и того и другого коллектива. Голден Стэйт является фаворитом матча, вот только, скорее всего, Кливленд даст настоящий бой, если и уступив Уорриорз, то с разницей в 3-5 очков.





Предположим, что Кливленд более мощно начнет встречу и, возможно, создаст некоторый гандикап не только в стартовой 12-минутке, но и во всей первой половине. Голден Стэйт же инициативой будет владеть во второй части матча, если, конечно, не случится иначе и «воины» не выиграют уверенно в первой половине. Но, в любом случае, перспективы Кливленда сыграть свой лучший матч в серии очень высокий, с учётом этого и прогноз.