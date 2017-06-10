Шотландия – Англия. Прогноз на матч (10.06.2017)

Британское дерби состоится в рамках квалификации Чемпионата Мира – Шотландия примет Англию. Команды котируются по-разному, что оправдано, ведь Англия, которая выступит в качестве явного фаворита, более классная сборная, на данный момент лидирующая в турнирной таблице группы F.





Еще ни в одной встрече англичане не проиграли, тем самым оторвавшись от словаков на 4 пункта. Что впечатляет, если взглянуть на статистику «родоначальников футбола» - они не пропускали, впрочем, и отличившись в пяти поединках только 8 раз. Даже Шотландия, которая 4-я в группе, забила семь мячей, а у лучшей команды в плане результативности (Словакии) 10 голов в активе.





В прошлом году Англия без особых проблем разобралась с Шотландией, деклассировав соперника на своем поле со счетом 3:2. Вообще, Англия всегда смотрится здорово против шотландцев, предположим, что тоже самое случится и в предстоящей встрече. Скорее всего, Англия начнет мощно, отличившись уже в стартовой 45-минутке, с высокой долей вероятности именно гости окажутся победителями первого тайма. Прогноз – виктория Англии 1:0 в первой половине, а после перерыва еще один забитый мяч англичанами.