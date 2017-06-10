02:52 (+3) 09 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Казахстан – Дания. Прогноз на матч (10.06.2017)
Дата события: 10 июня 19:00

Казахстан сыграет с Данией в матче квалификации Чемпионата Мира. Еще ни разу на групповой стадии казахи не выиграли, потому и занимают последнюю строчку в таблице. А вот датчане имеют неплохие шансы финишировать вслед за Польшей вторыми, опередив Черногорию, Румыния и Армению, ну а Казахстан заведомо считается аутсайдером.


Наверняка в предстоящей встрече Дания победит, ведь она и более сильная, и в предыдущих поединках смотрелась неплохо, не уступив в 4-х матчах подряд. Накануне Дания в товарищеской игре дома побеждала Германию, но пропустила от мощного соперника в концовке, упустив успех.


Если говорить об очных встречах, то Дания всегда обыгрывала Казахстан, в том числе деклассировала соперника 4:1 в ноябре прошлого года. Предположим, что датчане снова сыграют результативно, хоть на 4 мяча рассчитывать вряд ли приходится. Скорее всего, Дания выиграет в 2 мяча и всухую, обыграв соперника в первом тайме. Именно ставку на стартовую половину встречи лучше всего сделать, учитывая мотивацию фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Дании в первом тайме» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100