Казахстан – Дания. Прогноз на матч (10.06.2017)

Казахстан сыграет с Данией в матче квалификации Чемпионата Мира. Еще ни разу на групповой стадии казахи не выиграли, потому и занимают последнюю строчку в таблице. А вот датчане имеют неплохие шансы финишировать вслед за Польшей вторыми, опередив Черногорию, Румыния и Армению, ну а Казахстан заведомо считается аутсайдером.





Наверняка в предстоящей встрече Дания победит, ведь она и более сильная, и в предыдущих поединках смотрелась неплохо, не уступив в 4-х матчах подряд. Накануне Дания в товарищеской игре дома побеждала Германию, но пропустила от мощного соперника в концовке, упустив успех.





Если говорить об очных встречах, то Дания всегда обыгрывала Казахстан, в том числе деклассировала соперника 4:1 в ноябре прошлого года. Предположим, что датчане снова сыграют результативно, хоть на 4 мяча рассчитывать вряд ли приходится. Скорее всего, Дания выиграет в 2 мяча и всухую, обыграв соперника в первом тайме. Именно ставку на стартовую половину встречи лучше всего сделать, учитывая мотивацию фаворита.