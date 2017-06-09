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Надаль – Тим. Прогноз на матч (09.06.2017)
Дата события: 09 июня 16:30

Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом в матче ½ финала престижного теннисного турнира Ролан Гаррос. Довольно неожиданно на прошлой стадии молодой австриец в трех сетах разобрался с титулованным Новаком Джоковичем, причем в заключительном сете деклассировал соперника всухую по геймам – 6:0.


Впрочем, такой феноменальный результат не слишком изменил котировки букмекерских контор, которые в любом случае явное предпочтение отдавали бы Надалю. Рафаэль уверенно движется по турнирной сетке, обыгрывая всех подряд без особых шансов. В последней встрече Надаль добился самой легкой виктории, так как во втором сете его соотечественник Карреньо-Бусто, уступающий на тот момент, отказался от продолжения борьбы.


Хоть явный фаворит и Надаль, но он имеет в пассиве поражения в очных встречах, например, Тим оказался сильнее титулованного испанца в прошлом очном поединке – в мае австриец в четвертьфинале турнира в Риме обыграл Надаля 6:4, 6:3. Предположим, что поборется молодой теннисист и сейчас, вот только все равно сильнее в итоге будет Надаль, в очередной раз в своей феноменальной карьере выйдя в финал турнира Большого шлема.

Предлагаем сделать ставку на исход «ровно 4 сета в матче» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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