Надаль – Тим. Прогноз на матч (09.06.2017)

Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом в матче ½ финала престижного теннисного турнира Ролан Гаррос. Довольно неожиданно на прошлой стадии молодой австриец в трех сетах разобрался с титулованным Новаком Джоковичем, причем в заключительном сете деклассировал соперника всухую по геймам – 6:0.





Впрочем, такой феноменальный результат не слишком изменил котировки букмекерских контор, которые в любом случае явное предпочтение отдавали бы Надалю. Рафаэль уверенно движется по турнирной сетке, обыгрывая всех подряд без особых шансов. В последней встрече Надаль добился самой легкой виктории, так как во втором сете его соотечественник Карреньо-Бусто, уступающий на тот момент, отказался от продолжения борьбы.





Хоть явный фаворит и Надаль, но он имеет в пассиве поражения в очных встречах, например, Тим оказался сильнее титулованного испанца в прошлом очном поединке – в мае австриец в четвертьфинале турнира в Риме обыграл Надаля 6:4, 6:3. Предположим, что поборется молодой теннисист и сейчас, вот только все равно сильнее в итоге будет Надаль, в очередной раз в своей феноменальной карьере выйдя в финал турнира Большого шлема.