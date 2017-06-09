Маррей – Вавринка. Прогноз на матч (09.06.2017)

В полуфинале престижного теннисного турнира Ролан Гаррос сыграют Энди Маррей и Стэн Вавринка. Швейцарец очень уверенно дошел до этой стадии, не проиграв ни в едином сете предыдущих встреч. А вот Маррей почти в каждом матче не побеждал всухую, в том числе в четвертьфинале японца Нисикори.





Во многим именно из-за результатов на турнире букмекеры в предстоящей встрече предпочтение отдают Вавринке, хоть ровно год назад Маррей и обыграл того на этой же стадии – 6:4, 6:2, 4:6, 6:2. В ноябре 2016-го года британец повторил успех, только на этот раз выиграв у Вавринки по итогам двух сетов – 6:4, 6:2.





Предположим, что предстоящая встреча затянется, победитель не будет определен за 4 сета. Маррэй, конечно является первой ракеткой мира, но его соперник далеко не прост, тем более швейцарец занимает высокую третью строчку в рейтинге ATP. Скорее всего, Маррей не проиграет по геймам, а вот исход поединка предугадать сложнее, так как Вавринка будет сражаться до последнего и он способен оказаться сильнее в решающем сете.