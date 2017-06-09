Нидерланды – Люксембург. Прогноз на матч (09.06.2017)

Нидерланды примут Люксембург в матче квалификации Чемпионата Мира. «Оранжевые» во второй раз подряд рискуют не попасть на главный футбольный турнир двухлетия среди сборных, что не может не давить на команду. Нидерланды мало того, что обязаны обыгрывать в предстоящей встрече Люксембург, так еще и не терять очков в последующих поединках.





На данный момент Нидерланды расположились на 4-й строчке в турнирной таблице, на три пункта отставая от сборной Швеции, другими словами от второй позиции, которая дает право сыграть в стыковых поединках. Но пока «оранжевым» необходимо улучшать разницу мячей, ведь и она по итогам отборочного цикла может имеет значение, а сейчас у команды с этим показателям не все хорошо – 8 забитых и 6 пропущенных.





Предположим, что дома Нидерланды разгромят Люксембург, чего, кстати, давно не случалось, а именно 23 года. В трех встречах двадцатого века Нидерланды обыгрывали Люксембург, но дважды минимально (1:0), в ноябре всего лишь с разницей в 2 мяча. Прогноз – виктория фаворита с сухим счетом, например, 4:0.