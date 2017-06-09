03:27 (+3) 08 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Швеция – Франция. Прогноз на матч (09.06.2017)
Дата события: 09 июня 21:45

Швеция сыграет с Францией в матче квалификации Чемпионата Мира. Скандинавы находятся в нелегком положении, так как они в случае поражения рискуют пропустить вперед себя Болгарию и сравняться с Нидерландами, и это при том, что Швеция и так сейчас вторая, отставая на три очка от Франции.


Кстати, именно французам шведы проиграли, в гостях уступив со счетом 2:1. Дома у северной сборной не так много шансов вновь не оказаться в статусе неудачницы, ведь соперник более классный, он выиграл в четырех поединках отборочного цикла подряд и находится в хорошей форме. Не стоит забывать и о мотивации, так как прямую путевку на Чемпиона Мира получает только лучшая команда в группе, а для Франции шведы пока наиболее опасный конкурент.


Предположим, что матч не окажется уж очень результативным, но свои два мяча гости обязаны забить. Скорее всего, Франция откроет счет, отличившись, например, в середине первого тайма, после чего будет целиком и полностью контролировать ситуацию на поле, при этом действуя прагматично. Прогноз – победа Франции в первом тайме и матче.

Предлагаем сделать ставку на исход «Франция выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 2,57 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100