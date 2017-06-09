Швеция – Франция. Прогноз на матч (09.06.2017)

Швеция сыграет с Францией в матче квалификации Чемпионата Мира. Скандинавы находятся в нелегком положении, так как они в случае поражения рискуют пропустить вперед себя Болгарию и сравняться с Нидерландами, и это при том, что Швеция и так сейчас вторая, отставая на три очка от Франции.





Кстати, именно французам шведы проиграли, в гостях уступив со счетом 2:1. Дома у северной сборной не так много шансов вновь не оказаться в статусе неудачницы, ведь соперник более классный, он выиграл в четырех поединках отборочного цикла подряд и находится в хорошей форме. Не стоит забывать и о мотивации, так как прямую путевку на Чемпиона Мира получает только лучшая команда в группе, а для Франции шведы пока наиболее опасный конкурент.





Предположим, что матч не окажется уж очень результативным, но свои два мяча гости обязаны забить. Скорее всего, Франция откроет счет, отличившись, например, в середине первого тайма, после чего будет целиком и полностью контролировать ситуацию на поле, при этом действуя прагматично. Прогноз – победа Франции в первом тайме и матче.