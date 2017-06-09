Латвия – Португалия. Прогноз на матч (09.06.2017)

Латвия сыграет с Португалией в рамках квалификации Чемпионата Мира, который через год пройдет в России. А уже через несколько недель стартует Кубок Конфедераций, где Португалия как действующий чемпион примет участие.





Хорошее выступление на Кубке Конфедераций для Португалии, конечно, важно, но огромное значение имеет и выступление в отборочном цикле. Наверняка Португалия финиширует в своей группе на первом или втором месте, но чтобы получить прямую путевку на турнир нужно занимать именно первую позицию. На данный момент отставание Португалии от лидирующих швейцарцев составляет 3 очка, то есть ровно одна лишняя победа. Португальцы наверняка планируют обыграть соперника в очной встрече, но в этом может не быть никакого смысла, если терять очки в поединках с той же Латвией.





Поэтому Португалия сыграет с прибалтийской сборной на свой максимум, а как показывает практика, он у команды высокий. В ноябре на своем поле Португалия деклассировала Латвию 4:1, предположим, что подобный результат будет зафиксирован и сейчас.