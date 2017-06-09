Россия – Чили. Прогноз на матч (09.06.2017)

Россия сыграет с Чили в товарищеском поединке. Это второй подряд серьезный соперник россиян в контрольной встрече, ранее команда Станислава Черчесова деклассировала Венгрию 3:0. Но чилийцы кажутся более сильным оппонентом, но, с другой стороны, на этот раз Россия проведет домашний поединок, а значит, будет иметь некоторое преимущество.





Впрочем, букмекеры предпочтение, пусть и небольшое, отдают сборной Чили, которая отлично смотрится в контрольных матчах, например, она обыграла Буркина-Фасо, Исландию и Хорватию в этом году. Что же касается россиян, то они сейчас проводят исключительно товарищеские поединки, тем самым готовясь к предстоящему Кубку Конфедераций, а затем уже к Чемпионату Мира. Оба турнира пройдут в России, поэтому сборная не имеет права в очередной раз провалится, а постараться добиться того успеха, что был на Евро 2008. В товарищеских матчах результаты России не внушали оптимизма, но победив Венгрию, команда наверняка поверила в себя, то есть, Чили будет не так уж легко, чем если бы встреча проводилась несколько месяцев назад.





Предположим, что предстоящий поединок не окажется уж очень результативным, но голы в нем будут, причем с высокой долей вероятности обе команды сумеют отличится. Прогноз – ничья 1:1.