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Бразилия – Аргентина. Прогноз на матч (09.06.2017)
Дата события: 09 июня 13:05

Бразилия сыграет с Аргентиной в товарищеском матче. Противостояние извечных соперников вызывает колоссальный зрительский интерес и со всего мира болельщики отправились в Австралию, чтобы лицезреть на поединок одних из лучших сборных современности.


Несмотря на свое лидерство в квалификации Чемпионата Мира, а еще что более важно, преимущество в очных встречах, Бразилия не является фаворитом матча, возможно, из-за некоторых экспериментов, которые в контрольных поединках чаще всего делают. В Бразилии есть много талантов, желающих показать себя в матчах подобного накала, вряд ли они останутся в запасе против Аргентины.


Следовательно, у номинальных гостей будет преимущество в опыте, да и мотивация у команды серьезная, хоть и матч товарищеский. Аргентина постарается взять реванш за несколько поражений в последнее время в очных встречах, и ладно фиаско в товариществом матче 2014-го года, но разгром, учиненный бразильцами в ноябре 2016-го бесследно не может пройти.


Аргентина выложится по полной и добьётся такого результата, который ее устроит. Таковым станет победа, стоит рассчитывать здесь на минимальную викторию аргентинцев.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа сборной Аргентины» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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