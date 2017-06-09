Бразилия – Аргентина. Прогноз на матч (09.06.2017)

Бразилия сыграет с Аргентиной в товарищеском матче. Противостояние извечных соперников вызывает колоссальный зрительский интерес и со всего мира болельщики отправились в Австралию, чтобы лицезреть на поединок одних из лучших сборных современности.





Несмотря на свое лидерство в квалификации Чемпионата Мира, а еще что более важно, преимущество в очных встречах, Бразилия не является фаворитом матча, возможно, из-за некоторых экспериментов, которые в контрольных поединках чаще всего делают. В Бразилии есть много талантов, желающих показать себя в матчах подобного накала, вряд ли они останутся в запасе против Аргентины.





Следовательно, у номинальных гостей будет преимущество в опыте, да и мотивация у команды серьезная, хоть и матч товарищеский. Аргентина постарается взять реванш за несколько поражений в последнее время в очных встречах, и ладно фиаско в товариществом матче 2014-го года, но разгром, учиненный бразильцами в ноябре 2016-го бесследно не может пройти.





Аргентина выложится по полной и добьётся такого результата, который ее устроит. Таковым станет победа, стоит рассчитывать здесь на минимальную викторию аргентинцев.