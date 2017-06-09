Питтсбург – Нэшвилл. Прогноз на матч (09.06.2017)

Питтсбург примет Нэшвилл в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Противостояние набирает обороны и становится все более непредсказуемым, ведь Нэшвилл, который котировался значительно ниже своего соперника, особенно после двух поражений в гостях, сумел восстановить равновесие, выиграв в домашних встречах.





Стоит отметить не только победы Нэшвилла над Питтсбургом, но и тот стиль, в котором они были одержаны. Обе виктории Нэшвилла оказались разгромными, а пропускала команда от «пингвинов» по одному разу. Кончено, снова отыграть столь же надежно в обороне у Нэшвилла вряд ли получится, но при лучшем стечении обстоятельств надеяться на успех гости могут.





Предположим, что стартовый период предстоящего поединка пройдет в атаках Питтсбурга, именно Пингвинз будут давить, прессинговать, стараться во что бы то ни стало открыть счет первыми. Нэшвилл же сыграет прагматично, хоть против такого соперника не пропустить будет очень сложно. Скорее всего, Питтсбург все же своего добьется, прогноз – виктория хозяев в первом периоде 1:0 или 2:1.