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Австралия – Саудовская Аравия. Прогноз на матч (08.06.2017)
Дата события: 08 июня 13:00

Австралия сыграет с Саудовской Аравией в матче 8-го тура Третьего этапа квалификации Чемпионата Мира. В турнирной таблице группы В после семи поединков команды занимают места вслед за японцами, а, напомним, что в следующий этап напрямую попадут только две лучшие сборные, третьей же придется поучаствовать еще и в дополнительной стадии.


Австралия отстаёт от Саудовской Аравии на три очка, хоть национальная сборная этой страны еще ни разу не проиграла на Третьем этапе в отборочном цикле, а у аравийцев есть одна неудача. Австралии обязательно нужно побеждать, а учитывая домашний статус встречи для сборной и статус явного фаворита, она должна оказаться сильнее.


Ранее сборные в очных поединках всегда действовали результативно, например, в 2016-м году Саудовская Аравия разошлась дома с Австралией миром, сыграв 2:2, до этого в товарищеской игре австралийцы праздновали успех 3:2. Учитывая такую статистику, и в предстоящем матче стоит рассчитывать на обилие забитых мячей, итоговый «верх» и, рискнём предположить, на победу Австралии.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Австралии больше 2» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Париматч.
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