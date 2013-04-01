Австралия – Саудовская Аравия. Прогноз на матч (08.06.2017)

Австралия сыграет с Саудовской Аравией в матче 8-го тура Третьего этапа квалификации Чемпионата Мира. В турнирной таблице группы В после семи поединков команды занимают места вслед за японцами, а, напомним, что в следующий этап напрямую попадут только две лучшие сборные, третьей же придется поучаствовать еще и в дополнительной стадии.





Австралия отстаёт от Саудовской Аравии на три очка, хоть национальная сборная этой страны еще ни разу не проиграла на Третьем этапе в отборочном цикле, а у аравийцев есть одна неудача. Австралии обязательно нужно побеждать, а учитывая домашний статус встречи для сборной и статус явного фаворита, она должна оказаться сильнее.





Ранее сборные в очных поединках всегда действовали результативно, например, в 2016-м году Саудовская Аравия разошлась дома с Австралией миром, сыграв 2:2, до этого в товарищеской игре австралийцы праздновали успех 3:2. Учитывая такую статистику, и в предстоящем матче стоит рассчитывать на обилие забитых мячей, итоговый «верх» и, рискнём предположить, на победу Австралии.