Беневенто – Карпи. Прогноз на матч (08.06.2017)

Беневенто примет Карпи в ответном матче раунда плей-офф за место в Серии А следующего сезона. Первая встреча победителя не выявила и оказалась безрезультативной, чего стоило бы ожидать, учитывая боязнь команд совершить ошибку, которая может оказаться фатальной.





В предстоявшем поединке соперники также не станут форсировать события, но если кому-то удастся открыть счет, то игра засверкает совсем другими красками. Гол Карпи сделает гостей явными фаворитами противостояния, ведь в таком случае Беневенто мало будет итоговой ничьи, так как у них в пассиве будет пропущенный мяч на своем поле. Следовательно, и шансы на проход у Карпи изначально отнюдь должны быть не ниже, чем у соперника, который, судя по котировкам букмекеров, фаворит в данном матче.





Скорее всего, первый тайм здесь не окажется результативным, а вот после перерыва возможны изменения, так как уже будет сказываться усталость, а значит, вероятность ошибки станет более высокой. Прогноз – хотя бы один мяч будет забит во второй 45-минутке, но, с другой стороны, и не более двух.