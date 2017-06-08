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Шапекоэнсе – Гремио. Прогноз на матч (08.06.2017)
Дата события: 08 июня 03:45

Шапекоэнсе примет Гремио в матче 5-го тура бразильской Серии А. Это, несомненно, центральная встреча игрового дня, ведь сойдутся представители верхней части турнирной таблицы, группы лидеров. На данный момент Шапекоэнсе лидирует в чемпионате, набрав равное количество очков с Коринтиансом, а еще три команды, в том числе Гремио, являются преследователями, отставая всего на один пункт.


Шапекоэнсе действует прагматично в начале сезона, пока не играя в результатных поединках. Гремио же только однажды сыграл на публику, но сделано это было зря – команда проиграла на выезде клубу Спорт Ресифи 4:3. Вряд ли Гремио не сделал выводов, а значит, с высокой долей вероятности гости выберут иную тактику.


Предположим, что стартовая 45-минутка станет разведывательной и много моментов для взятия ворот команды не создадут. Это не исключает одного, а может даже и двух мячей до перерыва, впрочем, итоговый «верх» здесь пробить будет сложно, скорее всего, примерно равные соперники завершат встречу вничью 1:1. Прогноз – малорезультативный второй тайм.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,57 от букмекерской конторы Париматч.
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