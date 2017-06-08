Сантос – Ботафого. Прогноз на матч (08.06.2017)

Сантос примет Ботафого в матче 5-го тура бразильской Серии А. После четырех сыгранных поединков команды находятся ближе к середине турнирной таблицы, вот только разделяют Ботафого и Сантос сразу 8 позиций.





В случае домашней победы Сантос сократит отставание от Ботафого до минимума, поправив свое положение. Именно победа хозяев здесь смотрится наиболее ожидаемым исходом, учитывая мотивацию Сантоса, который только однажды выиграл до этого.





Скорее всего, встреча не окажется уж очень результативной, а такой, как например, в прошлом году – на поле Ботафого был зафиксирован счет 1:0 в пользу гостей, подобный исход не удивит и сейчас. Особенно минимальная победа Сантоса возможна, если команда, отличившись, уйдет в глухую оборону, а так как Ботафого не слишком здорово действует в обороне, сделать гостям что-то будет очень сложно.





Прогноз – здесь один из таймов в любом случае завершится вничью, конечно же, это будет 0:0 или 1:1, но никак не 2:2. Ставку же лучше сделать с подстраховкой, пусть и не за самый высокий коэффициент.