Кливленд – Голден Стэйт. Прогноз на матч (08.06.2017)

Кливленд примет Голден Стэйт в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент «воины» ведут в противостоянии 2:0, обыграв принципиального соперника в двух домашних поединках. Отметим, что Голден Стэйт уж очень уверенно смотрелся на своей площадке против Кавальерс, так и не уступив Кливленду ни в одной из восьми четвертей.





Скорее всего и даже наверняка подобного не случится в предстоящих встречах. Кливленд хоть и продолжает котироваться ниже Уорриорз, но все равно обязан продемонстрировать больше, чем в Окленде. С высокой долей вероятности Кавальерс мощно начнут поединок, благодаря чему окажутся сильнее в стартовой четверти, что, впрочем, не гарантирует успеха команде в первой половине, не говоря уже о всем матче.





В регулярном чемпионате Кливленд в единственной домашней встрече обыграл Голден Стэйт минимально, хоть только в заключительной четверти не уступил сопернику. Поединок завершился со счетом 109:108, примерно 217-220 очков вполне можно ожидать и сейчас.