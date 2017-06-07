Испания – Колумбия. Прогноз на матч (07.06.2017)

Испания сыграет с Колумбией в товарищеском матче. Поединок пройдет в испанской Мурсии, поэтому не удивительны котировки букмекеров, которые явное предпочтение отдают «Красной фурии».





В единственной очной встрече, контрольной, кстати, Испания дома обыграла представителей Южной Америки со счетом 1:0. Случилось это 6 лет назад, и тогда, конечно, Испания котировалась несколько выше, да и Колумбия не была топовой сборной. Сейчас же команда весьма неплохо выступает в квалификации Чемпионата Мира 2016, занимая вторую позицию в турнирной таблице отборочного цикла среди стран Южной Америки, неплохих результатов колумбийцы добились за последние несколько лет.





Перспективы Колумбии не проиграть в предстоящем поединке испанцам велики, вот только все равно многое зависит от самих европейцев – найдут ли они должную мотивацию или нет. В предыдущем контрольном матче Испания обыграла Францию на ее поле, причем уверенно разобралась с довольно мощным соперником (2:0), до этого испанцы разошлись миром с Англией, снова сыграв результативно – два забитых мяча (ничья 2:2). Предположим, что и сейчас Испания отличится минимум дважды.