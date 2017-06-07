Италия – Уругвай. Прогноз на матч (07.06.2017)

Италия сразится с Уругваем в товарищеском матче. «Скуадра Адзурра» выступит в качестве фаворита поединка, несмотря на то, что он для итальянцев не является домашним. Справедливости ради отметим растущие коэффициенты на успех номинальных хозяев, например, сейчас за победу Италии можно поставить за 2,20, тогда как ранее коэффициент равнялся 1,80.





Уругвай способен оказать серьезное сопротивление Италии, тем более так случалось во всех без исключения очных поединках последнего времени. Например, на Чемпионате Мира 2014-го года Уругвай на групповой стадии обыграл на тот момент действующих финалистов Евро, что дорогого стоит – 2:1. Если брать во внимание только контрольные встречи, то и в них Уругвай не был слабее – победа 1:0 в 2011-м и ничья 1:1 в далеком уже 2002-м году.





Наверняка предстоящий матч не окажется уж очень результативным, так как сезон был сложным, а большинство вызванных на поединок игроков провели его от А до Я. Возможно и даже скорее всего, отличившаяся команда, та, которая откроет счет, будет его удерживать, постарается сыграть как можно прагматичнее, а значит, с высокой долей вероятности игра так и завершится – 1:0.