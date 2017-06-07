Финляндия – Лихтенштейн. Прогноз на матч (07.06.2017)

Финляндия примет Лихтенштейн в товарищеском матче. Обе сборные не слишком успешно выступают, но разница в том, что для Лихтенштейна постоянно проигрывать это норма, а финны в своей истории имеют и более-менее успешные годы.





Конечно, сейчас у Финляндии нет тех исполнителей, игроков мирового класса, которые были раньше. Но даже без них с соперниками уровня сборной Лихтенштейна «суоми» должны разбираться легко, впрочем, вряд ли разгромно. А все потому, что Финляндия откровенно не впечатляет в атаке, если и забивая в ворота соперников, то чаще по одному разу. Например, в товарищеской встрече, которая состоялась в марте этого года, Финляндия однажды огорчила Австрию, чего хватило доя ничьи (1:1).





Лихтенштейн в двух поединках подряд уходил с нулем в графе «забитые мячи», а до этого отличился в матче с Израилем. Тот матч все равно был проигран, но никак его нельзя для карликовой сборной назвать провальным. Скорее всего, в 1-2 мяча уступит Лихтенштейн и сейчас, за что команду никто не осудит, устроит такой исход и хозяев.