Флуминенсе – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз на матч (07.06.2017)

Флуминенсе примет Атлетико Паранаэнсе в матче 5-го тура бразильской Серии А. После 4-х сыгранных поединков Флуминенсе находится в верхней части турнирной таблицы, набрав 9 очков, тогда как у его соперника всего один пункт в активе, что, конечно, не могло не сказаться на котировках букмекерских контор.





А тем более Флуминенсе проведет домашний матч, где команда в обоих поединках чемпионата выиграла, впрочем, побеждала исключительно минимально. Атлетико Паранаэнсе проиграл обе встречи – в 1 мяч Коритибе и был деклассирован клубом Баия 6:2. То есть, статистика позволяет отдавать предпочтение Флуминенсе, хозяева должны оказаться сильнее, вопрос лишь в том, с каким счетом выиграют они.





Предположим, что матч не окажется уж очень результативным, ведь в предыдущих играх команды не забивали много, например, в ноябре был зафиксирован счет 1:1, до этого Флуминенсе дома обыграл Атлетико Паранаэнсе 1:0, взяв реванш за аналогичное фиаско перед тем. Скорее всего, один из таймов предстоящего поединка не подарит забитых мячей, например, это будет стартовая 45-минутка.