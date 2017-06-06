Тим – Джокович. Прогноз на матч (06.06.2017)

Доминик Тим сыграет с Новаком Джоковичем в матче ¼ финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Серб является фаворитом встречи, но не таким явным, чтобы заведомо отдавать ему лавры победителя. Молодой австриец поборется, тем более Тим на турнире смотрится здорово, на данный момент своим соперникам не отдав ни единого сета.





Что касается Джоковича, то Новак испытал трудности в противостоянии со Шварцманом, обыграв того по итогам пяти сетов. В трех сетах, предположим, не выиграет Джокович у Доминика Тима, особенно, если тот, что называется поймает кураж. Ни разу в истории молодой австриец не обыгрывал титулованного серба, не произойдет этого и сейчас, хотя болельщики Доминика Тима, несомненно, вправе надеяться на успех.





Скорее всего, в первом сете сильнее окажется Новак Джокович, который вряд ли хочет повторять ошибки поединка со Шварцманом. Напомним, что сербский теннисист уступил в стартовом сете аргентинцу 7:5, а в следующих двух сетах одолел соперника 6:3. Не более трех геймов отдаст Джокович и в пером сете против Доминика Тима.