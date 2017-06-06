Карреньо-Буста – Надаль. Прогноз на матч (06.06.2017)

В четвертьфинале престижного теннисного турнира Ролан Гарос сыграют два представителя Испании, причем в очной встрече – Карреньо-Буста и Надаль. Молодой Пабло практически не имеет шансов сотворить сенсацию и обыграть титулованного Рафаэля, но, несомненно, Карреньо-Буста мотивирован и должен навязать борьбу сопернику.





Карреньо-Буста находится на 21-й строчке мирового рейтинга, а данный турнир для него показательный, поэтому молодой талант старается и обыгрывает даже более сильных, как кажется, теннисистов. Например, на прошлой стадии Карреньо-Буста одолел Милоша Раонича, который входит в десятку лучших, до этого была зафиксирована победа над 13-м в мировом рейтинге Григором Димитровым.





Что касается Надаля, то Рафаэль без особого труда разобрался со всеми соперниками ранее, не отдав им ни единого сета. В 1/8 финала Надаль деклассировал другого своего соотечественника Баутисту-Агута, предположим, что такая же участь ожидает и Карреньо-Буста. Прогноз – виктория Рафаэля Надаля по итогам трех сетов.