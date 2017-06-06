Дания – Германия. Прогноз на матч (06.06.2017)

Дания сыграет с Германией в товарищеском матче. Немцы действующие чемпионы мира, а значит, совсем скоро они примут участие в Кубке Конфедераций, где будут котироваться едва ли не выше всех. Фаворитом Германия является и в предстоящей встрече, несмотря на гостевой статус поединка и отнюдь не слабую сборную в соперниках.





Коэффициенты на победу Германии постепенно поднимались и сейчас достигли отметки 2,00. Впрочем, это не означает, что Германия стала слабее или она не имеет достаточной мотивации. Да, немцам не обязательно побеждать, чтобы лишний раз доказать свое превосходство и класс, но хочешь-не хочешь, а Германия покажет наверняка хорошую игру и добьется того результата, который предрекают специалисты, то есть, либо минимально выиграют, либо здесь случится ничья.





За 7 лет пути сборных пересекались дважды и в обоих поединках Дания выглядела неплохо – в 2010-м году была зафиксирована ничья 2:2 в контрольной встрече, а в 2012-м на Чемпионате Европы Германия минимально обыграла Данию (2:1). Прогноз – и в предстоящем матче счет будет примерно таким же.