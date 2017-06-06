Израиль – Молдова. Прогноз на матч (06.06.2017)

Израиль примет Молдову в товарищеском матче. Дома израильтяне выглядят явными фаворитами в большинстве поединков с подобными соперниками, контрольная встреча против Молдовы не является исключением.





Ранее пути сборной Израиля и Молдовы пересекались трижды и только один поединок был товарищеским – в апреле 2004-го года национальные команды этих стран расписали «мировую» - 1:1. В двух матчах квалификации Чемпионата Мира 2010 Израиль обыгрывал Молдову – 2:1 на выезде в 2008-м и 3:1 дома в 2009-м.





Молдова не слишком здорово, мягко говоря, проводит отборочную компанию мундиаля 2018-го года – сборная выиграла в квалификации лишь однажды, да и то, деклассировала она Сан-Марино. Израиль, конечно, сборная другого уровня, а значит, Молдове придется в разы сложнее, с высокой долей вероятности гости не смогут навязать борьбу фавориту.





Учитывая отсутствие мотивации во что бы то ни стало выиграть, Израиль не станет действовать агрессивно, что, скорее всего, повлияет на результативность встречи. Предположим, что «верх» здесь не будет пробит, а Израиль выиграет с сухим счетом.