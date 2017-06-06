Украина – Мальта. Прогноз на матч (06.06.2017)

Украина сыграет с Мальтой в товарищеском матче. В прошлом своем поединке украинцы впервые проиграли под руководством Андрея Шевченко – в рамках квалификации Чемпионата Мира они уступили главному конкуренту за лидерство в группе Хорватии (1:0). Стоит отметить хорошую зачастую игру Украины в обороне, наверняка в предстоящем матче команда вовсе сыграет на «ноль», как уже случалось ранее.





А все потому, что соперником сборной Украины станет Мальта, которая в шести поединках подряд проиграла, отличившись в общей сложности дважды – против Шотландии и Словакии, причем обе встречи были для нее домашними.





Никогда ранее пути украинцев и футболистов Мальты не пересекались, и вряд ли дебютный поединок преподнесет какие-либо неожиданности. Номинальные хозяева обязаны уверенно обыгрывать соперника, не пропустив от него, отличившись 3-4 раза. Букмекеры явное предпочтение отдают Украине, согласимся с котировками, только вот прогноз сделаем не на весь матч, а на стартовую 45-минутку. В ней Украина забьет 2 мяча, причем оба гола после 20-й минуты.