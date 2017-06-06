Нэшвилл – Питтсбург. Прогноз на матч (06.06.2017)

Нэшвилл примет Питтсбург в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Пингвины» дважды выиграли на своем льду, что было довольно ожидаемо, а накануне в гостях потерпели сокрушительное поражение 5:1, которое может кардинальным образом сказаться на итоге противостояния.





Впрочем, предстоящий матч покажет на что горазд команды – то ли Питтсбург практически на сто процентов решит судьбу финала, обыграв Нэшвилл на его льду и тем самым выйдя вперед в серии 3:1, или Пингвинс в очередной раз рискуют выявлять сильнейшего в заключительном седьмом поединке, если проиграют сейчас.





Букмекеры предпочтение отдают Нэшвиллу, что и не странно после прошлой игры команды. Несколько дней назад Питтсбург здорово начал в выездной встрече, но пропустил во второй 20-минутке сразу три шайбы, не удалось команде собраться и в заключительном периоде – две пропущенные шайбы. Скорее всего, в предстоящем матче история повторится – Нэшвилл мощно отыграет во втором периоде, как минимум не проиграв в нем. Прогноз – хозяева забросят сразу после первого перерыва.