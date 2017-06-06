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Нэшвилл – Питтсбург. Прогноз на матч (06.06.2017)
Дата события: 06 июня 03:00

Нэшвилл примет Питтсбург в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Пингвины» дважды выиграли на своем льду, что было довольно ожидаемо, а накануне в гостях потерпели сокрушительное поражение 5:1, которое может кардинальным образом сказаться на итоге противостояния.


Впрочем, предстоящий матч покажет на что горазд команды – то ли Питтсбург практически на сто процентов решит судьбу финала, обыграв Нэшвилл на его льду и тем самым выйдя вперед в серии 3:1, или Пингвинс в очередной раз рискуют выявлять сильнейшего в заключительном седьмом поединке, если проиграют сейчас.


Букмекеры предпочтение отдают Нэшвиллу, что и не странно после прошлой игры команды. Несколько дней назад Питтсбург здорово начал в выездной встрече, но пропустил во второй 20-минутке сразу три шайбы, не удалось команде собраться и в заключительном периоде – две пропущенные шайбы. Скорее всего, в предстоящем матче история повторится – Нэшвилл мощно отыграет во втором периоде, как минимум не проиграв в нем. Прогноз – хозяева забросят сразу после первого перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «Нэшвилл забросит во втором периоде» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы Париматч.
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