Вавринка – Монфис. Прогноз на матч (05.06.2017)

Стэн Вавринка сыграет с Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Третья ракетка мира является фаворитом предстоящей встречи, несмотря на то, что для Гаэля турнир домашний, а значит, Монфис будет вдвойне мотивированным.





Вавринка преодолел три стадии турнира, не проиграв своим соперникам ни в одном из сетов трех матчей. Монфис же уверенно разобрался с Брауном и Монтейро (по 3:0), но накануне уступал по ходу встречи соотечественнику Гаске, который в итоге отказался от продолжения борьбы.





С высокой долей вероятности Вавринка снова выиграет в трех сетах, впрочем, букмекеры ожидают на один сет больше. В прошлом очном поединке швейцарец одолел француза 3:0 по сетам, вот только случилось это довольно давно – в 2011-м году. С тех пор многое изменилось и, как кажется, Вавринка стал сильнее, о чем свидетельствуют котировки – тогда за победу Вавринки давали коэффициент 1,57, сейчас же в среднем он составляет 1,30. Предположим, что швейцарец все-таки добьется успеха, затратив минимум сил и времени.