Бельгия – Чехия. Прогноз на матч (05.06.2017)

Бельгия примет Чехию в товарищеском матче. Сезон в европейских странах завершен, а значит, совсем скоро игроки получат заслуженный отдых, хотя многие из них уже в отпуске. Конечно, Бельгия в предстоящем поединке не выставит основной состав, то есть, предположим, шансы на успех чехов не такие низкие, насколько их оценивают букмекеры.





Чехия имеет опыт побед над Бельгией, например, именно чехи оказались сильнее в двух предыдущих очных матчах, причем обыгрывая соперника уверенно, в 2 мяча. Впрочем, поединки были сыграны 8 и 10 лет назад, а за это время многое в футболе поменялось, а Бельгия превратилась в одну из сильнейших сборных мира.





Дома Бельгия обязана выигрывать у Чехии, но, предположим, что легко этого сделать не удастся, особенно если Чехия большими силами, а главное надежно отыграет в обороне. Скорее всего, стартовая 45-минутка не подарит обилия голевых моментов, и все-таки один мяч в ней будет забит, не факт, кстати, что отличится именно Бельгия. Самыми сложными для Чехии, конечно, окажутся первые минуты после перерыва, когда хозяева в любом случае пойдут вперед.