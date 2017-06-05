Венгрия – Россия. Прогноз на матч (05.06.2017)

Венгрия примет Россию в товарищеском матче. Совсем скоро россиянам предстоит сыграть на домашнем Кубке Конфедераций, на котором у сборной неплохие шансы как минимум выйти из группы. Конечно, готовится к важному турниру нужно уже сейчас – контрольная встреча с участником недавнего Чемпионата Европы для этого и организована.





Следовательно, Россия должна быть более мотивированной, нежели ее соперник, несмотря на домашний статус матча для венгров. Россияне фавориты в противостоянии, вот только не такие явные, чтобы на них можно было бы бездумно ставить ставку.





Венгрия отнюдь не слабая сборная, которая способна добиваться отличных результатов, действуя, например, прагматично. В последнее время сделать этого не удавалось, команда проигрывала тем же швейцарцам или португальцам, тем самым занижая свои шансы на выход в финальную стадию Чемпионата Мира следующего года, который пройдет в России.





Если говорить об очных встречах, то Россия имеет неоспоримое преимущество, но в двадцатом веке оба поединка между Россией и Венгрией оказались примерно равными, а один из матчей завершился вничью 1:1.