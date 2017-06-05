Македония – Турция. Прогноз на матч (05.06.2017)

Македония сыграет с Турцией в товарищеском матче. Команды, конечно, совершенно разного класса, чем и обусловлены коэффициенты букмекерских контор, впрочем, это не значит, что Турция непременно окажется сильнее своего соперника.





В предыдущей контрольной очной встрече Македония обыграла Турцию 1:0, хоть и праздновали успех футболисты с Балкан достаточно давно – в 2006-м году. Не сказать, что с тех пор Турция стала сильнее или слабее, но коэффициенты говорят о более высоких шансах Македонии на ничью или победу, чем тогда.





Предположим, что предстоящий поединок также не окажется результативным, особенно, если Македония большими силами станет в обороне, в первую очередь стараясь не пропустить от грозного соперника. Турция не имеет должной мотивации, а значит, при определенных раскладах «мировая» их устроит, вряд ли фаворит, по крайней мере, в стартовой 45-минутке будет «из кожи вон лезть», чтобы забить Македонии. Скорее всего, первый тайм не станет результативным, поэтому и прогноз со ставкой на тотал меньше.