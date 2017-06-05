Сиэтл – Хьюстон. Прогноз на матч (05.06.2017)

Сиэтл примет Хьюстон в рамках МЛС. Команды представляют Западную конференцию и на данный момент располагаются в противоположных частях турнирной таблицы. Динамовцы Хьюстона, выиграв в прошлом поединке, сумели сохранить позицию, которая устраивает их – они вторые. А вот Сиэтл, несмотря на несколько викторий подряд, располагается на 8-й строчке, справедливости ради отметим, что у команды в пассиве уже 6 поражений, одно из которых случилось накануне.





Невзирая на турнирную ситуацию, в домашней встрече Сиэтл выглядит фаворитом, да и котировки букмекеров подтверждают это. Команде нужно прибавлять, а сделать это можно, особенно, если Сиэтл станет надежнее действовать в обороне. Хозяева предстоящего поединка выступают достаточно неровно, чтобы говорить о перспективах Сиэтла в скором времени подняться в зону плей-офф, но такая задача стоит, а учитывая класс команды, оно так и случится.





Сиэтл обыграет своего соперника уверенно, хоть наверняка и пропустит от Хьюстона два, а скорее один мяч. Прогноз – итоговый «верх» в поединке и виктория Сиэтла.