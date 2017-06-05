Орландо Сити – Чикаго. Прогноз на матч (05.06.2017)

Орландо Сити примет Чикаго в рамках МЛС. Команды представляют Восточную конференцию и на данный момент соседствуют в турнирной таблице. Чикаго впереди на одно очко, хоть и сыграли Файр на один поединок меньше своего соперника по предстоящей встрече.





Чикаго, как ни странно, котируется намного ниже Орландо, а ведь Файр выиграли в четырех поединках подряд, то есть находятся в великолепной форме. Если говорить об очных встречах, то последние матчи команд зачастую не выявляли сильнейшего, например, в 2016-м они дважды разошлись миром – 1:1 и 2:2.





Никого не удивит очередной ничейный исход в противостоянии примерно равных команд. Скорее всего, игра не станет уж очень результативной, то есть, не завершится 2:2, но счет 1:1 вполне стоит ожидать, предположим, что так оно и случится. Орландо на правах хозяина начнет матч мощнее, постарается прессинговать и подавить соперника, только вот на протяжении всего тайма, не говоря уже о второй половине матча, владеть инициативой у Орландо не получится. Прогноз – победа Орландо в первом тайме в 1 мяч или ничья.