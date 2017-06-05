Голден Стэйт – Кливленд. Прогноз на матч (05.06.2017)

Голден Стэйт примет Кливленд во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» выиграли первое сражение, уверенно обыграв соперника со счетом 113:91. Такое преимущество Уорриорз, а оказался сильнее Голден Стэйт у Кливленда во всех четвертях, обусловило коэффициенты на предстоящую встречу – хозяева уже в большей степени фавориты, чем в первом матче.





На данный момент «воины Окленда» находятся в превосходной форме, а учитывая, что они проиграли в прошлогоднем финале, Голден Стэйт обязан быть более мотивированным, чем даже Кливленд. На своей площадке Уорриорз постараются оставаться сконцентрированными от первой до последней минуты, вследствие чего преимущество у «воинов» может быть снова в каждой из четвертей.





Предположим, что Голден Стэйт преодолеет отметку 105-110 набранных очков, а матч получится не менее результативным, чем несколькими днями ранее. Скорее всего, Кливленд рискнет начать поединок более мощно, но все-таки даже в стартовой четверти шансы на успех у Кавальерс призрачные.