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Нидерланды – Кот-д'Ивуар. Прогноз на матч (04.06.2017)
Дата события: 04 июня 20:30

Нидерланды сыграют с Кот-д'Ивуаром в товарищеском матче. Накануне «оранжевые» провели контрольную встречу, в которой оказались сильнее марокканцев 2:1, отличившись как в первом, так и во втором тайме.


Предположим, что результативно проведут матч Нидерланды и против Кот-д'Ивуара, тем более европейцы сыграют на своем поле, а значит, будут еще более мотивированы выиграть, чем в поединке с Марокко.


Кот-д'Ивуар в концовке мая провел одну встречу, которая не увенчалась для сборной успехом – ничья 1:1 со скромным Бенином. Нельзя сказать, что сейчас Кот-д'Ивуар слабый, но не такой звездный как несколько лет назад. А вот Нидерланды сохранили многих своих лидеров, впрочем, некоторые из них не сыграют в контрольном матче, так как уже находятся в отпуске после сложнейшего сезона.


Предположим, что Нидерланды как минимум однажды огорчат соперника в первом тайме, открыв счет, например, в стартовые 30 минут. Прогноз – «оранжевые» выиграют первый тайм, сильнее они окажутся и по итогам встречи.

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