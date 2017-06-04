Ирландия – Уругвай. Прогноз на матч (04.06.2017)

Ирландия примет Уругвай в товарищеском матче. Британская сборная не является фаворитом встречи, несмотря на домашний статус поединка. А всё потому, что Уругвай в единственном очном матче, причем также контрольном, оказался сильнее 3:2 (в 2011-м году), к тому же Ирландия накануне уступила другому представителю Америки, пусть и Северной – Мексике (3:1).





Нельзя не учитывать то обстоятельство, что сезон в британских дивизионах уже завершен, а значит, многие игроки, представляющие английские клубы, отправились в отпуск, то есть, в поединке с Уругваем не сыграет основа.





Предположим, что предстоящая встреча не окажется результативной, но голы в ней в любом случае забиты будут. Скорее всего, на правах хозяев ирландцы в начале поединка завладеют инициативой и, возможно, первыми отличатся, и все же последнее слово должно оказаться за Уругваем. Прогноз – гости выиграют второй тайм, что, впрочем, не исключает итоговую ничью, например, 1:1. В качестве ставки на игру стоит рассмотреть вариант победы Уругвая во второй половине встречи, но с подстраховкой.