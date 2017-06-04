Хетафе – Альмерия. Прогноз на матч (04.06.2017)

Хетафе примет Альмерию 41-м туре испанской Сегунды. Всего по 42 поединка сыграют команды, а значит, предстоящая встреча предпоследняя и в ней хозяевам обязательно нужно побеждать, тогда как гостей наверняка устроит итоговая ничья.





Хетафе ведет борьбу за вторую позицию в турнирной таблице, которая позволит напрямую пробиться в Примеру, возвратиться в элиту испанского футбола. Пока Хетафе третий, отставая от Жироны на 5 очков, то есть, не все зависит от них самих, приходится рассчитывать еще и на осечки конкурента.





Предположим, что Хетафе сделает все возможное, чтобы добиться успеха во встрече с Альмерией, которая находится в нижней половине таблицы и все еще может вылететь. Скорее всего, Альмерия сохранит пропуску в Сегунде, а вот перспективы команды не уступить в гостевом поединке с Хетафе призрачны. Скорее всего, Альмерия сыграет от обороны, что, впрочем, не гарантирует хотя бы одного из таймов без забитых мячей в исполнении Хетафе, прогноз – хозяева смогут отличиться как в стартовой 45-минутке, так и после перерыва.