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Карпи – Беневенто. Прогноз на матч (04.06.2017)
Дата события: 04 июня 21:30

В первом матче финальной стадии плей-офф за место в Серии А следующего сезона сразятся Карпи и Беневенто. Хозяева по предстоящей встрече имеют недавний опыт игры в элите, тогда как Беневенто только грезит мечтами оказаться среди лучших клубов Италии. При этом команда котируется далеко не аутсайдером противостояния, пусть и в конкретно взятом поединке букмекеры отдают предпочтение Карпи.


На своем поле Карпи, конечно, нужно побеждать, при этом не пропустить от соперника. В трех домашних матчах подряд Карпи играл на «ноль», поэтому определенные шансы сыграть «всухую» у команды есть, вот только не подвела бы реализация моментов. Вообще, Карпи не слишком результативный клуб, а значит, ожидать в предстоящем поединке более двух мячей от хозяев не приходится, отсюда и предположение, что матч завершится «низом».


Скорее всего, Беневенто предпримет попытку отличиться, например, после стартовых 30-ти минут большими силами отправившись в атаку. А вот до этого инициативой целиком и полностью должны владеть хозяева, но грамотно обороняющиеся гости не дадут Карпи забить в свои ворота. Прогноз – первого гола здесь придется подождать.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал стартовый 25-ти минут меньше 0,5» за коэффициент 1,82 от букмекерской конторы Париматч.
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