Колорадо – Коламбус. Прогноз на матч (04.06.2017)

Колорадо примет Коламбус в матче МЛС. Команды играют в разных конференциях и совершенно по-разному, что, конечно, повлияло на котировки букмекеров. Колорадо сыграет на своем поле, и, казалось бы, дома у него должно быть преимущество, только вот не факт, что это обстоятельство скажется на результате игры, учитывая статистику Колорадо.





На данный момент Колорадо находится на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции, проиграв уже в 8-ми поединках. А вот Коламбус, несмотря на семь неудач, располагается в зоне плей-офф на Востоке, имея неплохие шансы в случае успеха подняться еще выше.





Что объединяет команды – они бескомпромиссны, имея всего по одной ничье в послужном списке. Вероятность второй «мировой» для обоих клубов сейчас очень даже высокая, но одно очко не устроит как Коламбус, так и Колорадо. Именно поэтому игра обязана оказаться веселой, обильной на голевые моменты, в конце концов результативной. Скорее всего, «верх» здесь будет пробит, а каждый из таймов принесет по 2 гола. Прогноз – ничья 2:2.