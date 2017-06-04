Монреаль – Нью-Йорк. Прогноз на матч (04.06.2017)

Монреаль примет Нью-Йорк в рамках МЛС. Команды представляют Восточную конференцию и на данный момент в ней находятся не на главных ролях. Монреаль и вовсе занимает последнюю позицию в турнирной таблице, тогда как Нью-Йорк хоть и располагается в зоне плей-офф, но все равно 6-е место не может устраивать команду.





В поединке нет явного фаворита, ведь Монреаль проведет домашнюю встречу, а значит, будет иметь определенное преимущество, только вот против соперника, который превосходит его в классе, по крайней мере, сейчас так кажется.





Если говорить об очных встречах, то здесь паритет у Монреаля, но только в последнее время. В рамках МЛС команда оказалась сильнее Нью-Йорка в октябре 2016-го года, а также через месяц – оба раза с разницей в 1 мяч. До этого результаты были разные, а вот ничьих не фиксировалось давно.





Предположим, что один мяч решит и судьбу предстоящего поединка, то есть, один из коллективов выиграет минимально, например, 2:1. Рискнем сделать прогноз на Нью-Йорк как на победителя противостояния.