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Нэшвилл – Питтсбург. Прогноз на матч (04.06.2017)
Дата события: 04 июня 03:00

Нэшвилл примет Питтсбург в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. На данный момент «пингвины» ведут в противостоянии со счетом 2:0, одержав домашние виктории над главной сенсацией сезона. От Нэшвилла никто после окончания регулярного чемпионата не ожидал такого преображения, но вряд ли команда способна у Питтсбурга отобрать трофей.


Хотя, например, в предстоящей встрече букмекеры предпочтение отдают Нэшвиллу, который дома зачастую добивался успеха в рамках плей-офф. Только одно поражение на своем льду в пассиве команды – она уступила Анахайму в полуфинале, да и то не в основное время.


Что касается очных поединков с Питтсбургом, то Нэшвилл в единственном домашнем матче этого сезона не оставил камня на камне от «пингвинов», разгромив тех в октябре со счетом 5:1. Стоит отметить, что четыре шайбы Нэшвилл забросил во втором периоде, тогда как заключительная 20-минутка вовсе не порадовала результативностью. Скорее всего, не забросят друг другу команды много и сейчас в концовке – имеется ввиду последний период.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 3-го периода меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы 1хбет.
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