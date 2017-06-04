Нэшвилл – Питтсбург. Прогноз на матч (04.06.2017)

Нэшвилл примет Питтсбург в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. На данный момент «пингвины» ведут в противостоянии со счетом 2:0, одержав домашние виктории над главной сенсацией сезона. От Нэшвилла никто после окончания регулярного чемпионата не ожидал такого преображения, но вряд ли команда способна у Питтсбурга отобрать трофей.





Хотя, например, в предстоящей встрече букмекеры предпочтение отдают Нэшвиллу, который дома зачастую добивался успеха в рамках плей-офф. Только одно поражение на своем льду в пассиве команды – она уступила Анахайму в полуфинале, да и то не в основное время.





Что касается очных поединков с Питтсбургом, то Нэшвилл в единственном домашнем матче этого сезона не оставил камня на камне от «пингвинов», разгромив тех в октябре со счетом 5:1. Стоит отметить, что четыре шайбы Нэшвилл забросил во втором периоде, тогда как заключительная 20-минутка вовсе не порадовала результативностью. Скорее всего, не забросят друг другу команды много и сейчас в концовке – имеется ввиду последний период.