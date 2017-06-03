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Португалия – Кипр. Прогноз на матч (03.06.2017)
Дата события: 03 июня 18:00

Португалия сыграет с Кипром в товарищеском матче. По понятным причинам в этой встрече не помогут своей сборной ряд ключевых игроков – конечно, речь идет о португальцах. Именно поэтому столь высокие шансы на победу хозяев, насколько их оценивают букмекеры, весьма спорны, тем более что Кипр уже однажды сумел не уступить Португалии.


Случилось это в 2010-м году – в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы 2012 Португалия и Кипр на поле первых разошлись миром 4:4. Впрочем, уже через год все стало на свои места – фаворит разгромил киприотов, отличившись четыре раза, не пропустив при этом.


Есть предположение, что столь же результатным не окажется предстоящий матч, тем более Кипр в последнее время прилично смотрится в обороне. Например, максимально сборная пропускала 3 мяча от Бельгии и по два от Греции и Боснии и Герцеговины, но всё это в рамках квалификации, когда соперники имели запредельную мотивацию, у Португалии же ее не будет. Прогноз – хозяева выиграют, но с преимуществом в 1-2 мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Португалии в 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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