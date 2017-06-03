Ювентус – Реал Мадрид. Прогноз на матч (03.06.2017)

В финале Лиги Чемпионов сезона 2016/2017 сыграют туринский Ювентус и мадридский Реал. Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно равными, но все же ясно, что перед самим матчем коэффициенты на успех испанского гранда просядут.





А все потому, что Реал Мадрид просто должен котироваться выше, учитывая прошлые заслуги команды. Напомним, «королевский клуб» выиграл за последние три сезона две Лиги Чемпионов, а в этом году еще и стал чемпионом страны впервые за долгое время. Ко всему прочему Реал находится в великолепной форме, по крайней мере, находился две недели назад.





Ювентус выглядит мощно, возможно, команда на данный момент максимально сильна, если говорить о последних годах. «Старая синьора» прошла каталонскую Барселону, не пропустив от грозного соперника ни единого мяча, да и вообще в плей-офф туринцам забил лишь Монако. Учитывая надежность игры в обороне Ювентуса, не стоит в финале рассчитывать на результативный футбол, впрочем, голы в противостоянии Реала и Ювентуса будут. Предположим, что как минимум один мяч забьют подопечные Зинедина Зидана, которые всегда результативны, вероятнее всего именно Реал выиграет Лигу Чемпионов.