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Портленд – Сан-Хосе. Прогноз на матч (03.06.2017)
Дата события: 03 июня 06:00

Портленд примет Сан-Хосе в рамках МЛС. Команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции, располагаясь в зоне плеф-офф, что может устраивать как одних, так и других. Конечно, Портленду и Сан-Хосе хотелось бы подняться выше, но для этого нужно выступать стабильно хорошо, чего пока не происходит.


Портленд, например, в 13-ти поединках уступил уже 5 раз, причем дважды в предыдущих двух встречах. Вообще, команда в 5-ти матчах подряд не знает побед, поэтому коэффициенты букмекеров весьма спорны. Судя по ним, Портленд явный фаворит и должен уверенно обыгрывать Сан-Хосе, вот только не факт, что это случится.


Сан-Хосе иногда демонстрирует высокую надежность обороны, особенно, когда команда действует закрыто. Предположим, что в предстоящей встрече в гостях Сан-Хосе изберет именно такую тактику, которая повлияет на ход игры, ее результативность. Скорее всего, в предстоящем матче «верх» не будет пробит, а если это случится, то максимум что можно ожидать – 3 мяча. С учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «в матче будет забито 2 или 3 гола» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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