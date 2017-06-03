Портленд – Сан-Хосе. Прогноз на матч (03.06.2017)

Портленд примет Сан-Хосе в рамках МЛС. Команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции, располагаясь в зоне плеф-офф, что может устраивать как одних, так и других. Конечно, Портленду и Сан-Хосе хотелось бы подняться выше, но для этого нужно выступать стабильно хорошо, чего пока не происходит.





Портленд, например, в 13-ти поединках уступил уже 5 раз, причем дважды в предыдущих двух встречах. Вообще, команда в 5-ти матчах подряд не знает побед, поэтому коэффициенты букмекеров весьма спорны. Судя по ним, Портленд явный фаворит и должен уверенно обыгрывать Сан-Хосе, вот только не факт, что это случится.





Сан-Хосе иногда демонстрирует высокую надежность обороны, особенно, когда команда действует закрыто. Предположим, что в предстоящей встрече в гостях Сан-Хосе изберет именно такую тактику, которая повлияет на ход игры, ее результативность. Скорее всего, в предстоящем матче «верх» не будет пробит, а если это случится, то максимум что можно ожидать – 3 мяча. С учетом такого прогноза и ставка на игру.