Шварцман – Джокович. Прогноз на матч (02.06.2017)

Диего Шварцман сыграет с Новаком Джоковичем в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Представитель Сербии по праву считается не только явным фаворитом предстоящего поединка, но и всего турнира в целом, ну или правильнее сказать одним из главных соискателей трофея.





Напомним, что Джокович на данный момент в мировом рейтинге занимает вторую позицию и, несомненно, хотел бы вернуть себе звание первой ракетки мира, важным шагом для достижения поставленной цели будет виктория на Ролан Гаррос. Понятно, что в матче со Шварцманом Джокович победит, причем рискнем предположить, что выиграет серб у аргентинца очень уверенно, по итогам трех сетов.





Шварцман оставил за бортом турнира Рублева и Наполитано, вот только мог вылететь запросто в 1/64 финала от представителя России, так как проиграл тому в стартовом сете 6:0, а в заключительном 5-м сете победил минимально, несмотря на свой статус явного фаворита. В поединке с Джоковичем у Шварцмана не будет шансов, скорее всего, в итоге аргентинец не выиграет более чем в 12-ти геймах.