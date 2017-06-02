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Шварцман – Джокович. Прогноз на матч (02.06.2017)
Дата события: 02 июня 15:30

Диего Шварцман сыграет с Новаком Джоковичем в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Представитель Сербии по праву считается не только явным фаворитом предстоящего поединка, но и всего турнира в целом, ну или правильнее сказать одним из главных соискателей трофея.


Напомним, что Джокович на данный момент в мировом рейтинге занимает вторую позицию и, несомненно, хотел бы вернуть себе звание первой ракетки мира, важным шагом для достижения поставленной цели будет виктория на Ролан Гаррос. Понятно, что в матче со Шварцманом Джокович победит, причем рискнем предположить, что выиграет серб у аргентинца очень уверенно, по итогам трех сетов.


Шварцман оставил за бортом турнира Рублева и Наполитано, вот только мог вылететь запросто в 1/64 финала от представителя России, так как проиграл тому в стартовом сете 6:0, а в заключительном 5-м сете победил минимально, несмотря на свой статус явного фаворита. В поединке с Джоковичем у Шварцмана не будет шансов, скорее всего, в итоге аргентинец не выиграет более чем в 12-ти геймах.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча по геймам меньше 32,5» за высокий коэффициент 1,58 от букмекерской конторы 1хбет.
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