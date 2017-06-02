Басилашвили – Надаль. Прогноз на матч (02.06.2017)

Николоз Басилашвили сыграет с Рафаэлем Надалем в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Конечно же здесь не приключится ничего неожиданного, ведь испанец намного превосходит своего соперника, тем более Надаль в предыдущих встречах выглядел здорово, обыграв на турнира в трех сетах как Пэра, так и Хасе.





Басилашвили стоит отметить, так как грузинский теннисист преодолел две стадии, несмотря на свой статус не самого именитого и классного спортсмена по меркам того же Надаля. Сначала Николоз разобрался с Жилем Симоном, проиграв в стартовом сете (6:1), а во втором поединке обыграл Виктора Троицки в трех сетах, причем в каждом из них не хватило 12-ти геймов.





Можно ожидать, что и в предстоящем поединке Басилашвили будет бороться до конца, буквально зубами цепляясь за возможность преподнести сенсацию, но это максимально возможно, а минимум, на что способен Басилашвили – победа в одном из сетов.





Кажется, что Надаль, уверенно выиграв в стартовом сете, немного расслабится и позволит сопернику чуть больше, чем это стоит делать. Рискованный прогноз, но за высокий коэффициент – виктория Басилашвили во втором или третьем сете.